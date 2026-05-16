Città

SARONNO – Alcuni appuntamenti rinviati per il maltempo altri confermati. Gli organizzatori dello Spring Pride 2026 hanno annunciato una modifica al programma della manifestazione prevista in occasione della Giornata internazionale contro l’omolesbobitransfobia, mantenendo però diversi momenti dedicati a inclusione, cultura e socialità sul territorio.

Restano confermate le iniziative previste oggi, sabato 16 maggio, a partire dalle 10 con la lettura del libro “Julian è una sirena” seguita da un laboratorio creativo alla biblioteca civica di Saronno. Sempre alle 10 è previsto anche il posizionamento della targa alle panchine arcobaleno a Caronno Pertusella, a cura della Rete Ready Caronno.

Nel pomeriggio il programma prosegue alle 16.45 con la presentazione del libro “Sei sempre tu” di Elena Broggi ed Enrico Maria Ragaglia alla biblioteca di Ceriano Laghetto, in collaborazione con Agedo Varese. Confermato anche l’aperitivo Rainbow in programma alle 17.30 alla Cascina della Vigna di Saronno.

Sono invece state rinviate alcune delle attività all’aperto o che richiedevano spazi specifici. Slittano quindi il “Saronno Ciulatalk”, l’inaugurazione della mostra delle bandiere Lgbtqai+ curata da Il Tassello, l’esibizione della drag queen Phoebe, gli stand informativi di associazioni e cooperative e la proiezione del film a tema Lgbtqai+ prevista al cinema Be Net 2.

Gli organizzatori spiegano che la scelta è stata presa a causa delle condizioni meteo incerte e non ottimali per lo svolgimento di alcune attività previste dal programma originale.

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