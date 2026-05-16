Cronaca

SARONNO / ROVELLO PORRO – Sono stati ritrovati e riportati al loro posto i due paletti del ponte ciclopedonale sul torrente Lura, all’interno del Parco Lura, al confine tra Saronno e Rovello Porro. Nei giorni scorsi la loro improvvisa scomparsa aveva attirato l’attenzione di frequentatori del parco e residenti della zona, creando anche qualche preoccupazione per la sicurezza del passaggio ciclopedonale.

A dare notizia del ritorno dei paletti è stato un messaggio pubblicato sui social collegati al Parco Lura, nel quale viene ringraziato chi si è occupato del riposizionamento. Nel post si parla di uno “scherzo di cattivo gusto”, attribuendo la rimozione dei paletti a un gruppo di ragazzi che li avrebbe nascosti.

Nel messaggio viene inoltre espresso un ringraziamento anche a chi ha provveduto alla pulizia dell’area, rimuovendo bidoni e bidoncini nei quali erano stati nascosti gli stessi paletti. La situazione è dunque tornata alla normalità lungo il collegamento ciclopedonale immerso nel verde del Parco Lura, molto frequentato da ciclisti, runner e famiglie del territorio.

(foto: uno dei paletti, tornato al suo posto)

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