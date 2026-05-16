Città

SARONNO – Concerti, dj set, spettacoli per bambini, street food e serate a tema: Villa Gianetti si prepara a tornare uno dei punti centrali dell’estate cittadina. La giunta comunale ha approvato la rassegna di intrattenimento estivo che animerà il giardino della storica villa nei mesi di giugno, luglio e agosto.

L’obiettivo dell’Amministrazione è trasformare gli spazi di Villa Gianetti in un luogo vivo e frequentato, con appuntamenti pensati per pubblici di tutte le età. Il programma, come emerge dalla delibera approvata il 26 marzo, prevede minimo 10 serate di intrattenimento live con eventi musicali con dj set, concerti live e tribute band, ma anche teatro leggero, storytelling, poetry slam, stand up comedy, giochi da tavolo, serate universitarie con prezzi agevolati e iniziative per famiglie. Non mancheranno appuntamenti organizzati insieme alle associazioni cittadine.

La rassegna sarà accompagnata da proposte gastronomiche con street food, cucina tradizionale, opzioni vegane e bevande. Gli eventi dovrebbero svolgersi indicativamente dal mercoledì al sabato.

Il progetto non riguarderà una sola estate: il Comune punta infatti ad una programmazione triennale, dal 2026 al 2028, per rendere la rassegna un appuntamento stabile dell’estate saronnese.

Tra le misure previste il superamento dei limiti acustici fino alla mezzanotte per due sere al mese e l’utilizzo di parte del prato per le sedute del pubblico. Il Comune garantirà inoltre supporto logistico, vigilanza della polizia locale durante gli eventi, pulizie straordinarie e collaborazione organizzativa tra i diversi uffici comunali. Per la realizzazione della rassegna è stato previsto un investimento annuale di 8.500 euro più Iva, oltre ai costi indiretti legati ai servizi e all’organizzazione.

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