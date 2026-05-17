Sport

GERENZANO / CISLAGO – Giornata di verdetti per quanto concerne il calcio locale. In Prima categoria situazione complicata ai playout per la Gerenzanese di mister Daniele Porro che dopo la netta sconfitta in trasferta dell’andata, 4-1, proverà oggi a ribaltare in casa la situazione, gara al via alle 15.30, in palio la salvezza.

In Seconda categoria finale playoff per la Frazione calcistica Dal Pozzo impegnato sul campo della Robur Legnano: i legnanesi si sono piazzati meglio nella classifica di campionato, e dunque i gialloverdi oggi sono obbligati a vincere (si tratta di una partita secca). Si gioca dalle 16.

Nei playout alle 16 al Parrocchiale di Uboldo c’è il ritorno di Pro Juventute-Union Oratori Castellanza, dopo lo 0-0 dell’andata.

Nel girone brianzolo di Seconda categoria, playout, il Cdgs Misinto ospita l’Osal Novate (all’andata Novate-Misinto 2-1). Fischio d’inizio alle 16.

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(foto archivio)

17052026