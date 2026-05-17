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GIUSSANO – Si è conclusa la stagione di Eccellenza anche per quanto riguarda i playout, con Vis Nova Giussano e Sedriano che hanno conquistato la salvezza mantenendo la categoria.

Più sofferta la permanenza in Eccellenza della Vis Nova Giussano, che dopo il pareggio dell’andata oggi ha rischiato grosso contro il Vigevano. La formazione pavese era infatti partita fortissimo portandosi sul doppio vantaggio grazie al rigore trasformato da Terrani e alla rete di Xhani. Gli ospiti hanno anche sfiorato il terzo gol in contropiede nella ripresa, ma la Vis Nova è riuscita a riaprire la sfida con Berton, trovando così il gol decisivo per la salvezza grazie al miglior piazzamento complessivo.

Più tranquilla invece la situazione del Sedriano, che dopo il netto successo dell’andata ha controllato anche il ritorno sul campo del Mariano, questo pomeriggio. Gli ospiti sono passati avanti con Donini già nel primo tempo, prima del pareggio di Tocci in apertura di ripresa. Un risultato sufficiente per permettere al Sedriano di festeggiare la permanenza in categoria.

Nel frattempo, archiviati i playoff, sono già terminate le annate sportive di Fbc Saronno e Caronnese, eliminate dalla corsa promozione e ora ufficialmente in vacanza in attesa della prossima stagione. Stesso discorso per l’Ardor Lazzate, salva in regular season.

Risultati playout Eccellenza ritorno:

Vis Nova Giussano-Vigevano 1-2

Marcatori: 6’ pt rigore Terrani, 41’ pt Xhani, 30’ st Berton

Andata 2-1, totale 3-3

Mariano-Sedriano 1-1

Marcatori: 7’ pt Donini, 1’ st Tocci

Andata 1-4, totale 2-5.

(foto archivio: i tifosi del Sedriano possono festeggiare)

17052026