Calcio

CISLAGO / GERENZANO . Tempo di verdetti per il calcio locale. In Prima categoria, nei playout del girone B la Gerenzanese oggi pomeriggio in casa ha perso anche la partita di ritorno contro la Lainatese, 0-1 con gol di Colombini al 40’ della ripresa; dopo i quattro gol (a uno) subiti all’andata.

In Seconda categoria nel girone R, playoff, delusione nella finale playoff per la Frazione calcistica Dal Pozzo che oggi pomeriggio ha perso, 2-0, sul campo della Robur Legnano. Micidiale l’1-2 dei legnanesi, al 20’ della ripresa gol di Messina ed al 28’ di Iorio. Resta comunque un traguardo storico per il Dal Pozzo, mai arrivato così in alto.

Sempre nel girone R di Seconda categoria, playout, missione compiuta per la Pro Juventute che sul proprio campo del Parrocchiale di Uboldo questo pomeriggio ha travolto, 4-1, l’Union Oratori Castellanza (all’andata era finita 0-0): per gli uboldesi doppietta di Belli, reti di Colombo e Cavaleri.

Nei playout della Seconda categoria brianzola, il Cgds Misinto in casa ha vinto 2-1 contro l’Osal Novata (identico risultato, ma opposto, rispetto all’andata): si salva Misinto in virtù del miglior piazzamento in campionato.

(foto da Fb: saluto dei giocatori del Dal Pozzo ai propri supporter a Legnano)

17052026