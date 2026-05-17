Città

SARONNO – Sport, solidarietà e collaborazione tra istituzioni. Prenderà il via domani lunedì 18 maggio il primo torneo di calcio a 7 “Interforze Varese”, manifestazione che vedrà sfidarsi rappresentative delle forze dell’ordine e delle forze armate del territorio sui nuovi campi dell’Fbc Saronno 1910. L’iniziativa è stata organizzata a sostegno dell’associazione InXAut, realtà impegnata nel supporto ai bambini autistici nel comune di Solaro.

“Insieme alla società calcistica Fbc Saronno 1910, che ci ospiterà sui nuovi campi da calcio – spiega Francesco Riccardi, appartenente alla polizia penitenziaria – abbiamo dato vita a questa splendida iniziativa a sostegno dell’associazione InXAut”.

Il torneo punta a valorizzare lo sport come momento di aggregazione e rispetto reciproco, ma anche a creare un’occasione di incontro tra cittadini e operatori in uniforme. “L’evento nasce con l’obiettivo di promuovere i valori dello sport come strumento di aggregazione, rispetto reciproco e condivisione, rafforzando al tempo stesso il legame tra le istituzioni e la comunità” aggiunge l’organizzazione

Otto le squadre partecipanti: compagnia di Saronno dei carabinieri, polizia locale di Saronno, polizia locale di Busto Arsizio, polizia stradale di Busto Arsizio, vigili del fuoco di Varese, questura di Varese, polizia penitenziaria di Varese e polizia penitenziaria di Como.

La manifestazione si svolgerà dal 18 al 22 maggio con il patrocinio del Comune di Saronno. Attesa anche la presenza della sindaca Ilaria Pagani, dell’assessore allo sport Mauro Lattuada e dei comandanti dei diversi corpi coinvolti. L’ingresso sarà a offerta libera e l’intero ricavato verrà devoluto all’associazione InXAut. Gli organizzatori invitano la cittadinanza a partecipare numerosa per sostenere una manifestazione che unisce sport, solidarietà e spirito di squadra.

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