Comasina

CESANO MADERNO – Una segnalazione decisamente insolita ha strappato sorrisi e commenti divertiti ieri mattina sui social cittadini di Cesano Maderno. Nel gruppo Facebook “Sei di Cesano Maderno se…”, una residente ha pubblicato una domanda tanto semplice quanto curiosa: “Buongiorno, so che sembra una cosa assurda, ma può essere che qualcuno abbia perso delle galline?”.

Il motivo del messaggio? Due galline avvistate mentre si aggiravano tranquillamente in via Rovereto, proprio davanti alle scuole elementari Borghi. La scena, immortalata anche in alcune fotografie condivise online, ha subito attirato l’attenzione degli utenti del gruppo, tra battute, ironia e tentativi di capire da dove possano essere arrivate le insolite “visitatrici”.

Non è chiaro se gli animali siano fuggiti da qualche proprietà privata della zona o se qualcuno li stia già cercando, ma l’episodio è rapidamente diventato uno degli argomenti più commentati della mattinata sui social locali.

(foto; particolare di una delle immagini comparse sui social)

17052026