SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, venerdì 16 maggio, grande attenzione per il maxi incidente avvenuto sull’A9 con il coinvolgimento di più mezzi e il soccorso a una donna incinta e a un bambino. Interesse anche per l’arresto di tre ladri sorpresi in azione dai carabinieri, per l’allarme legato alla nuova truffa della carta d’identità e per le tensioni durante la finale playoff tra Universal Solaro e Limbiate.

Momenti di paura sull’A9 per un grave incidente che ha coinvolto più veicoli, compreso un autoarticolato. Una donna incinta e un bambino di un anno sono stati estratti dalle lamiere dai soccorritori intervenuti sul posto.

I carabinieri hanno arrestato tre uomini sorpresi mentre rubavano argenteria nell’abitazione di un’anziana. Determinante l’intervento tempestivo dei militari che hanno bloccato i ladri prima della fuga.

Nel Saronnese cresce la preoccupazione per una nuova truffa legata alla carta d’identità. I malintenzionati utilizzano documenti e dati personali per tentare raggiri e operazioni fraudolente.

Cordoglio a Caronno per la scomparsa di Francesca Anastasio, mamma di Domenico “Dodò” Gabriele, il bambino ucciso dalla mafia nel 2009. Toccante il ricordo condiviso dall’associazione Bocedi.

Clima tesissimo durante la finale playoff tra Universal Solaro e Limbiate, con partita sospesa e arbitro accompagnato fuori dal campo dalle forze dell’ordine. Nonostante la bagarre finale, la squadra resta vicina alla promozione in Eccellenza.