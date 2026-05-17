Altre news

SARONNO – Domenica 17 maggio, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da condizioni stabili e cielo sereno o poco nuvoloso per l’intero arco della giornata. Non sono previste piogge nelle prossime ore e il tempo resterà asciutto sia al mattino sia nel pomeriggio. Le temperature si manterranno gradevoli, con una minima attorno ai 10°C e una massima che raggiungerà i 20°C nelle ore centrali del giorno. I venti saranno inizialmente assenti al mattino, mentre dal pomeriggio si presenteranno moderati provenienti da Sudest. Non sono presenti allerte meteo sul territorio.

La situazione atmosferica resta influenzata da un campo di alta pressione che garantisce tempo stabile su gran parte della Lombardia. Anche nelle province vicine si prevedono cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con solo qualche temporaneo addensamento sulle aree alpine e prealpine durante le ore centrali della giornata. A Milano e nelle pianure lombarde il clima resterà mite e asciutto, mentre sulle Orobie saranno possibili annuvolamenti più compatti senza precipitazioni significative. Venti generalmente deboli orientali sull’intera regione.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09