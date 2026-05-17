Saronnese

ORIGGIO – Inizia domani, lunedì 18 maggio, l’ultima settimana di campagna elettorale che si concluderà venerdì a mezzanotte in attesa dell’apertura delle urne domenica 24 maggio alle 7. Primo appuntamento di questo rush finale sarà il confronto pubblico “Origgio sul palco”, promosso da Confcommercio Saronno e ilSaronno.

L’iniziativa è in programma alle 20.45 nella Sala dei Sindaci di via Manzoni e vedrà protagonisti i tre candidati sindaco Mario Ceriani, Evasio Regnicoli e Francesco Venturini. L’ingresso sarà libero e aperto a tutti i cittadini interessati ad approfondire programmi, proposte e idee per il futuro del paese.

A moderare il confronto sarà Sara Giudici, direttrice de ilSaronno. Il format prevede nove domande con tempi di risposta prestabiliti, da uno a cinque minuti, per garantire un confronto rapido e concreto sui principali temi amministrativi e sulla vita della comunità.

“Origgio sul palco vuole essere un’occasione concreta per permettere ai cittadini di conoscere meglio i candidati sindaco, ma soprattutto per ascoltare idee, proposte e contenuti sui temi più importanti per la comunità. Crediamo che il confronto diretto sia uno strumento fondamentale per aiutare gli origgesi ad arrivare al voto con maggiore consapevolezza. Arrivare informati al voto è un dovere dei cittadini ma anche un diritto dell’intera comunità” spiega Sara Giudici.

Al centro della serata ci saranno temi legati alla quotidianità del paese, ai servizi, al commercio, agli eventi e alla qualità della vita.

“Origgio – spiega Alessandro Ciceri fiduciario Confcommercio per Origgio – è un paese che, grazie alle sue piazze, ai parchi, alle iniziative culturali e agli eventi che animano la comunità, offre un livello di attrattività tipico delle piccole città più dinamiche e vivibili. In questo contesto, i commercianti e le attività del territorio rappresentano un elemento fondamentale: non solo motore economico, ma anche presidio di sicurezza, socialità e vivacità urbana, sia nel centro cittadino sia nelle aree più periferiche. Proprio da questa consapevolezza nasce il confronto tra i candidati sindaci, promosso con l’obiettivo di approfondire e far conoscere ai cittadini programmi, visioni per il futuro e proposte per la vita sociale delle liste che si candidano a guidare il paese nei prossimi anni”.

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