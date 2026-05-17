Saronno, al cinema Prealpi il concerto di Unitre “Sulle note di Giorgia”
17 Maggio 2026
SARONNO – Martedì 19 maggio alle 21 il cinema Prealpi di Saronno ospiterà “Sulle note di… Giorgia”, spettacolo musicale organizzato da Unitre Saronno dedicato ai più grandi successi della cantante romana.
Nel corso della serata verranno proposti alcuni dei brani più celebri della carriera artistica di Giorgia, interprete tra le più apprezzate del panorama musicale italiano. Sul palco si esibirà Lara alla voce, accompagnata al pianoforte da Vincenzo Urso.
L’iniziativa si inserisce nel calendario culturale di Unitre Saronno e offrirà al pubblico un viaggio musicale attraverso le canzoni che hanno segnato il percorso dell’artista, da anni protagonista della musica italiana.
L’appuntamento è fissato per le 21 al cinema Prealpi di Saronno.
(foto archivio)
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