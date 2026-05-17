Città

SARONNO – Tanti i saronnesi, ma anche gli spettatori arrivati dai comuni limitrodi, presenti sabato sera alla chiesa dei Santi Pietro e Paolo venerdì 16 maggio per il concerto del ventennale del Coro Hebel del liceo Legnani. Una serata che ha unito musica, ricordi e tante generazioni cresciute attorno a questo progetto corale nato tra i banchi di scuola.

L’evento ha celebrato i vent’anni del Coro Hebel del liceo Legnani e i quindici anni del Coro da camera Hebel Città di Saronno, realtà che nel tempo hanno coinvolto studenti, ex studenti e appassionati di musica del territorio. Una partecipazione ampia e calorosa che si è vista già prima dell’inizio del concerto, con la chiesa rapidamente riempita da famiglie, giovani, ex coristi e cittadini arrivati per prendere parte alla serata.

Sul palco si sono alternati il Coro Hebel del liceo Legnani, gli alumni del coro e il Coro da camera Hebel Città di Saronno, insieme alla partecipazione delle ex coriste del coro cittadino, del Coro del liceo Cairoli di Varese e del Coro del liceo Ferraris di Varese. Alla direzione Diego Ceruti e Raffaele Cifani, con la direzione artistica affidata ad Alessandro Cadario.

Ad accompagnare le esibizioni anche il pianoforte di Matteo Failla e il beatbox di Matteo Giammò, in un concerto che ha proposto momenti molto diversi tra loro ma legati da un filo comune: il valore dell’esperienza condivisa del canto corale.

Nel messaggio diffuso per presentare l’iniziativa gli organizzatori hanno ricordato come tutto sia nato “da delle aule scolastiche e da chi per primo ci ha creduto”, sottolineando come negli anni il coro sia diventato “uno spazio per crescere, ascoltare, incontrare e creare qualcosa insieme”.

La serata è stata anche l’occasione per ritrovare volti e storie di chi, in questi vent’anni, ha fatto parte del progetto. Un vero mosaico di esperienze che ha riportato insieme più generazioni accomunate dalla stessa passione per la musica e dal legame costruito dentro il coro.

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