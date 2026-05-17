Cronaca

SARONNO – Oltre al danno la beffa: oltre al tentativo di furto la necessità di rifondere i danni al bar che si è trovato la vetrina danneggiata dalla reazione della vittima. E’ il movimentato episodio avvenuto nelle ultime ore in piazza Cadorna davanti allo scalo ferroviario.

Secondo la ricostruzione dei fatti tutto è iniziato intorno alle 16,30 quando un uomo di origine marocchina avrebbe notato un altro straniero, descritto come nordafricano e probabilmente tunisino, mentre cercava di impossessarsi del suo telefono cellulare. Il tentativo sarebbe avvenuto vicino alla zona della stazione centrale.

La vittima avrebbe reagito cercando di fermare il malvivente con un gesto improvviso: un sasso lanciato contro il presunto ladro. Il bersaglio però sarebbe stato mancato e il sampietrino ha finito per colpire la vetrina dello storico bar davanti allo scalo.

Nessuno è rimasto ferito ma resta il danno importante al locale. I titolari hanno confermato di aver presentato denuncia per quanto accaduto e spiegano che il responsabile del gesto si sarebbe già impegnato a sostenere i costi per ripagare i danni provocati.

(foto archivio)

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