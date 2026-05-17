Softball

SARONNO – Era il derby fra Rheavendors Caronno e Mkf Saronno, sabato, il match clou dell’ottavo turno del campionato di softball di serie A1, e alla fine a festeggiare è stata la formazione saronnese, capace di espugnare il diamante di Caronno Pertusella con un doppio successo e il sorpasso in classifica sulle rivali.

L’Mkf si è imposta 7-4 in gara 1 e 4-0 in gara 2, trascinata da una Barbora Saviola decisiva soprattutto nella prima sfida. Dopo quattro inning di perfetto equilibrio, la giocatrice saronnese ha infatti piazzato il grande slam che ha rotto la partita portando il risultato sullo 0-4. Caronno ha reagito nel sesto inning riuscendo a pareggiare sul 4-4 grazie anche al doppio di Viola, ma nell’ultimo attacco Saronno ha nuovamente allungato con gli RBI di Peterson, Bartoli e Avery per il definitivo 7-4. Nel derby ha fatto il proprio debutto anche Giulia Koutsoyanopulos con la maglia dell’Mkf Saronno. In gara 2 le lanciatrici hanno dominato a lungo, con il punteggio sbloccato solamente al quarto inning dal fuoricampo solitario di Neely Peterson (foto). Nel quinto è arrivato anche il primo RBI italiano di Koutsoyanopulos, mentre nel sesto Anita Bartoli ha chiuso i conti con un homer da due punti per il definitivo 4-0 saronnese. Con questo sweep l’Mkf Saronno sale davanti alla Rheavendors Caronno nella corsa alle posizioni playoff.

Continua invece senza soste la marcia della Quick Mill Bollate, ancora imbattuta dopo sedici partite. Le campionesse d’Italia hanno dominato sul campo della Bertazzoni Collecchio vincendo 9-0 e 11-0, chiudendo entrambe le gare anzitempo e confermandosi saldamente in vetta alla classifica.

Le altre partite del turno hanno visto il doppio successo dell’Italposa Forlì contro Rovigo (13-0 e 4-0), mentre Macerata e Thunders Castellana si sono divise la posta con una vittoria per parte.

Risultati 8° turno

Itas Mutua Rovigo-Italposa Forlì 0-13, 0-4

Bertazzoni Collecchio-Quick Mill Bollate 0-9, 0-11

Rheavendors Caronno-Mkf Saronno 4-7, 0-4

Ares Safety Macerata-Thunders Castellana 9-5, 2-4

Oggi Lacomes New Bollate-Mia office Pianoro.

Classifica

Quick Mill Bollate 1000 (16 vittorie, 0 sconfitte), Mia Office Pianoro 786, Italposa Forlì 688, Mkf Saronno 625, Rheavendors Caronno e Lacomes New Bollate 500, Thunders Castellana 375, Itas Mutua Rovigo 250, Ares Safety Macerata 188, Bertazzoni Collecchio 125.

17052026