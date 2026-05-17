Solaro

SOLARO – Il Comune di Solaro ha pubblicato il bando per l’assegnazione degli incentivi allo studio relativi all’anno scolastico 2024/2025, destinati agli studenti residenti in paese che hanno concluso con ottimi risultati il percorso della scuola secondaria di primo grado. L’iniziativa, promossa dall’assessorato all’Educazione del Comune di Solaro insieme al circolo di Solaro dell’Aci, punta a valorizzare l’impegno scolastico e il merito degli studenti.

Per accedere al contributo è necessario essere residenti nel Comune di Solaro, aver conseguito una votazione pari o superiore a 9/10 nell’anno scolastico 2024/2025 all’esame di Stato del terzo anno della scuola secondaria di primo grado “Luigi Pirandello” di Solaro, frequentare il primo anno della scuola secondaria di secondo grado.

Le domande dovranno essere presentate entro le 11.30 del 21 maggio 2026. Gli importi degli incentivi variano in base alla fascia Isee e al voto conseguito.

Per gli studenti con votazione pari a 9/10:

Isee da 0 a 8mila euro: contributo di 200 euro;

Isee da 8.001 a 18mila euro: contributo di 150 euro;

Isee oltre 18mila euro: contributo di 100 euro.

Per gli studenti con votazione di 10/10 o 10/10 con lode:

Isee da 0 a 8mila euro: contributo di 350 euro;

Isee da 8.001 a 18mila euro: contributo di 250 euro;

Isee oltre 18mila euro: contributo di 200 euro.

Il bando completo è disponibile sul sito del Comune di Solaro. Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio scuola al numero 02 96984470 oppure scrivere all’indirizzo [email protected].

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