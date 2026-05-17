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TRADATE – Doveva essere una normale uscita in bicicletta lungo i sentieri del Parco Pineta, ma per un residente di Tradate la pedalata si è trasformata in un episodio spiacevole. L’uomo, mentre percorreva un tratto dell’area protetta al confine fra Tradate e Appiano Gentile, sarebbe stato aggredito da un cane di grossa taglia che lo ha morso ad una gamba.

Secondo quanto riferito dal ciclista, l’animale in quel momento si trovava senza guinzaglio. Dopo l’episodio, il proprietario avrebbe spiegato di averlo lasciato libero temporaneamente. L’episodio riporta inoltre l’attenzione sul tema della presenza dei cani all’interno del Parco Pineta e sul rispetto delle regole previste nell’area naturalistica fra Varesotto e Comasco. Il regolamento del parco prevede l’obbligo di tenere sempre i cani al guinzaglio e la norma è chiaramente indicata anche sulla cartellonistica presente nei percorsi dell’area protetta e che non sono previste deroghe.

(foto archivio: una immagine del Parco Pineta di Tradate e Appiano Gentile)

17052026