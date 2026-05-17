Volley

CARONNO PERTUSELLA – Si apre con una sconfitta il cammino playoff della Rossella Ets Caronno nel campionato di Serie B maschile di volley. Nella trasferta disputata ieri sera sul campo della Pallavolo Cremonese, la formazione guidata da coach Gervasoni è stata superata per 3-1 al termine di una partita combattuta e a tratti molto equilibrata.

L’avvio di gara aveva fatto ben sperare la squadra caronnese, capace di aggiudicarsi il primo set con autorità grazie a un gioco fluido ed efficace, chiudendo il parziale sul 18-25. Molto più equilibrato il secondo set, rimasto in bilico fino alle battute finali, quando i padroni di casa hanno trovato lo spunto decisivo per imporsi 25-22 e riportare il match in parità. Nel terzo parziale la Rossella ha mostrato carattere e capacità di reazione. Sotto di sei punti sul punteggio di 11-5, i caronnesi sono riusciti a risalire fino ai vantaggi, lottando punto su punto prima di arrendersi solamente sul 29-27.

Le energie spese nella rimonta si sono però fatte sentire nel quarto set, dove un calo di lucidità e stanchezza mentale hanno favorito la Pallavolo Cremonese, che ha chiuso il parziale 25-21 conquistando la vittoria finale.

Il discorso qualificazione resta comunque aperto. Sabato prossimo infatti si giocherà la sfida di ritorno sul campo di Caronno Pertusella, dove la Rossella proverà a ribaltare il risultato davanti al proprio pubblico.

Pallavolo Cremonese-Ets Rossella Caronno 3-1

(18-25, 25-22, 29-27, 25-21)

(foto: Caronno a Cremona)

17052026