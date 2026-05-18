Città

SARONNO – Il profumo delle brioche appena sfornate, le risate nel cortile della scuola e il piacere di iniziare insieme la giornata hanno reso speciale il primo “Breakfast Social Student”, l’iniziativa promossa dall’associazione Genitori della scuola media Leonardo Da Vinci di Saronno, che si è svolta venerdì 8 maggio.

Grazie al generoso sostegno di una pasticceria saronneseo, studenti, docenti, personale scolastico e volontari hanno condiviso una mattinata diversa dal solito, trasformando una semplice colazione in un momento autentico di incontro e socialità.

L’iniziativa, oltre alla raccolta fondi destinata ai progetti scolastici per i ragazzi, nasce da una missione educativa precisa: far sentire gli studenti accolti, ascoltati e importanti.

È questo lo spirito che ha guidato l’evento: offrire ai giovani un gesto concreto di attenzione, facendo percepire loro la presenza di una comunità capace di accompagnarli e sostenerli nel percorso di crescita. In un tempo in cui spesso i giovani rischiano di sentirsi soli o poco ascoltati, iniziative come questa assumono un significato ancora più importante.

Il cortile della Leonardo Da Vinci si è così trasformato, per una mattina, in uno spazio vivo e condiviso, dove una semplice colazione è diventata simbolo di vicinanza, partecipazione e appartenenza.

L’associazione Genitori Leonardo Da Vinci ringrazia sentitamente la Pasticceria Cattaneo di Saronno per il prezioso sostegno e tutti i volontari che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa.

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