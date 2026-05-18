Basket

SARONNO – Inizia nel migliore dei modi la semifinale playoff del campionato di Divisione Regionale 2 per la Robur Saronno, che domenica si è imposta con un netto 90-64 contro il Basket Bosto nella gara 1 della serie. Prestazione convincente per i saronnesi, capaci di prendere in mano la partita e chiudere con un largo margine al termine dei quaranta minuti. Fra i migliori realizzatori della Robur spiccano Mariani Riccardo con 26 punti e Tolotti Tommaso con 23, ben supportati anche da Maioli Romano con 16, Pagani Davide con 11 e Cova Filippo con 10.

Con questo successo la Robur si porta avanti nella serie, ma il discorso qualificazione resta aperto in vista della gara di ritorno.

La semifinale di ritorno è infatti in programma venerdì 22 maggio alle 21.15 a Varese, alla palestra Valle Olona di piazzale Don Gabbani.

Robur Saronno-Basket Bosto 90-64

ROBUR SARONNO: Zerbi Felice 0, Rimoldi Giacomo 0, Riva Giovanni 2, Pagani Davide 11, Mariani Riccardo 26, Marchini Niccolò 0, Tolotti Tommaso 23, Foti Alessandro 0, Merico Tommaso 2, Pasquariello Niccolò 0, Cova Filippo 10, Maioli Romano 16. All. Alessandro Leva. Assistente Ezio De Piccoli.

18052026