Calcio

CISLAGO – Festa grande per il Cistellum che domenica ha conquistato la finale playoff del girone Z di Seconda categoria superando con un netto 3-0 la Jeraghese davanti al pubblico di casa. Una vittoria meritata per i viola, che hanno controllato gran parte della gara indirizzandola già nel primo tempo grazie alle reti di Geron e Cicola. A chiudere definitivamente i conti nella ripresa ci ha pensato capitan Simone.

L’avvio di partita è stato favorevole ai padroni di casa, subito più aggressivi e propositivi. Il vantaggio è arrivato al 16’, al termine di una bella azione sviluppata sulla destra: Bonfrate ha servito al centro Geron, freddissimo nel battere Zucchella per l’1-0. Per l’attaccante si tratta del 23° gol stagionale. Pochi minuti più tardi il Cistellum ha trovato anche il raddoppio sugli sviluppi di un calcio d’angolo, con Cicola bravo a svettare di testa e firmare il 2-0.

La Jeraghese ha provato a reagire soprattutto nel finale del primo tempo e nella parte iniziale della ripresa, creando alcune occasioni interessanti senza però riuscire a riaprire il match. I viola hanno invece gestito con ordine il vantaggio, sfiorando anche il tris in diverse circostanze prima del definitivo 3-0. Nel finale, sugli sviluppi di una punizione, è stato infatti capitan Simone a trovare la deviazione vincente nella mischia che ha chiuso definitivamente i giochi.

Cosa succede ora

Con questo successo il Cistellum accede alla fase regionale dei playoff di Seconda categoria, ultimo passaggio nella corsa verso la promozione in Prima categoria. I viola proseguono dunque il proprio cammino dopo una stagione già molto positiva, alimentando il sogno salto di categoria.

Cistellum-Jeraghese 3-0

CISTELLUM: Bottani; Morosi (4’ st Gravino), Simone, Cicola, Bonfrate; Boccaletti, Restieri, Geron S.; Viola (40’ st Sponsale), Geron M.; Iacovelli (44’ st Colombo). A disposizione D’Auria, Volpi, Di Giuseppe, Tavella, Pogliani, Amato. All. Re.

JERAGHESE: Zucchella; Guenzani (22’ st Francioso), Polli, Migliari, Cardani; Prela (12’ st Blanco), Lauria; Boccia, Ciuciu (37’ st Ofieroho), Longinotti (19’ st Coppola); Adamu. A disposizione Novello, Conti, Torin, Beretta, Amatruda. All. Cassani.

Arbitro: Garofoli di Legnano.

Marcatori: 16’ pt Geron M., 23’ pt Cicola, 41’ st Simone.

18052026