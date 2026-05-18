Calcio Futsal, i Saints di Lazzate si preparano per la prossima stagione: a giugno il via agli open day
18 Maggio 2026
LAZZATE – Da sabato 6 giugno il via agli open day per la nuova stagione della scuola calcio a 5 Saints di Lazzate che accoglierà ogni sabato dalle 15 alle 16.30 i giovanissimi aspiranti calciatori nati tra il 2016 e il 2019 al campo del centro anziani di via largo della liberazione messo a disposizione per l’occasione dal presidente Vittorio Cattaneo.
Porte aperte, dunque, ogni sabato di giugno per i giovanissimi calciatori che si vorranno unire ai Saints di Lazzate, la società affiliata grazie ad una collaborazione finalizzata alla crescita e promozione del futsal tra i più piccoli con i Saints Milano, la realtà sportiva nata da un gruppo di amici nel 2003 con sede a Renate che oggi milita nella Serie A2 Elite di calcio a 5 dopo una magnifica scalata tra le categorie. La stagione dei Saints di Lazzate inizierà ufficialmente a settembre con gli allenamenti guidati da allenatori qualificati nella palestra della scuola media Matteo Ricci di via Franco Laratta a Lazzate.
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