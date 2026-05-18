Calcio

SARONNO – Sport, solidarietà e collaborazione tra istituzioni. Prenderà il via oggi lunedì 18 maggio il primo torneo di calcio a 7 “Interforze Varese”, manifestazione che vedrà sfidarsi rappresentative delle forze dell’ordine e delle forze armate del territorio sui nuovi campi dell’Fbc Saronno 1910 al centro sportivo Matteotti di via Sampietro 71.

L’iniziativa è stata organizzata a sostegno dell’associazione InXAut, realtà impegnata nel supporto ai bambini autistici nel comune di Solaro.

“Insieme alla società calcistica Fbc Saronno 1910, che ci ospiterà sui nuovi campi da calcio – spiega Francesco Riccardi, appartenente alla polizia penitenziaria – abbiamo dato vita a questa splendida iniziativa a sostegno dell’associazione InXAut”.

Il torneo punta a valorizzare lo sport come momento di aggregazione e rispetto reciproco, ma anche a creare un’occasione di incontro tra cittadini e operatori in uniforme. “L’evento nasce con l’obiettivo di promuovere i valori dello sport come strumento di aggregazione, rispetto reciproco e condivisione, rafforzando al tempo stesso il legame tra le istituzioni e la comunità” spiegano gli organizzatori.

Otto le squadre partecipanti: compagnia di Saronno dei carabinieri, polizia locale di Saronno, polizia locale di Busto Arsizio, polizia stradale di Busto Arsizio, vigili del fuoco di Varese, questura di Varese, polizia penitenziaria di Varese e polizia penitenziaria di Como.

Il torneo sarà suddiviso in due gironi. Nel girone A, in programma lunedì 18 maggio, si sfideranno vigili del fuoco della provincia di Varese, comando carabinieri di Saronno, polizia penitenziaria di Varese e polizia penitenziaria di Como.

Questo il calendario delle gare del girone A

Oggi alle 20.30 carabinieri Saronno-vigili del fuoco Varese alle 20.30 polizia penitenziaria Varese-polizia penitenziaria Como alle 21.15 carabinieri Saronno-polizia penitenziaria Como alle 21.15 polizia penitenziaria Varese-vigili del fuoco Varese alle 22 carabinieri Saronno-polizia penitenziaria Varese alle 22 polizia penitenziaria Como-vigili del fuoco Varese.

Martedì 19 maggio spazio invece al girone B con polizia locale di Saronno, polizia locale di Busto Arsizio, questura di Varese e polizia stradale di Busto Arsizio.

Il programma del girone B

Martedì alle 10.30 polizia locale Busto Arsizio-questura Varese alle 11.05 polizia stradale Busto Arsizio-polizia locale Saronno alle 11.40 polizia locale Busto Arsizio-polizia stradale Busto Arsizio alle 12.15 questura Varese-polizia locale Saronno alle 14.15 polizia locale Busto Arsizio-polizia locale Saronno alle 14.40 questura Varese-polizia stradale Busto Arsizio.

Al termine della fase a gironi sono previste le semifinali incrociate tra le prime e le seconde classificate dei due gruppi, seguite dalla finale per il terzo posto e dalla finalissima per il titolo.

(foto archivio)

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