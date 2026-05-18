CESATE – Sabato la finale playoff di Promozione sospesa al 20′ della ripresa, come andrà a finire? L’Sc United, che al momento dello stop della gara perdeva 4-2, ha annunciato di avere presentato ricorso per “errore tecnico” dell’arbitro Malizia di Varese, se fosse accolto il ricorso la gara potrebbe essere disputata di nuovo, o quanto meno riprendere da dove si era arrivati; in caso contrario è scontato lo 0-3 a favore dell’avversaria, l’Universal Solaro.

Questo il comunicato del Sc United

La decisione di sospendere l’incontro è stata assunta dal direttore di gara, a suo dire, per il numero di espulsioni comminate alla nostra squadra.

Ritenendo che la partita potesse regolarmente proseguire, la società Sc United ha presentato ricorso per errore tecnico, confidando che gli organi competenti possano fare piena chiarezza sull’accaduto. Invitiamo pertanto tutti a evitare ricostruzioni non corrispondenti ai fatti e ad attenersi alle comunicazioni ufficiali.

La finale playoff del campionato di Promozione conclusa anzitempo sabato scorso al centro sportivo di via Dante a Cesate, dove la sfida fra Sc United e Universal Solaro è stata definitivamente interrotta dall’arbitro intorno al 20’ della ripresa in un clima di forte tensione. La situazione è degenerata dopo il calcio di rigore assegnato all’Universal Solaro per un fallo di mano e trasformato da Fabozzi per il momentaneo 2-4. La decisione arbitrale ha provocato le proteste dello Sc United. Il primo provvedimento disciplinare ha riguardato l’allenatore Villa, espulso per continue contestazioni. Poco dopo sono arrivati altri cartellini rossi: Carnelli per un intervento duro a centrocampo, quindi Confalonieri e successivamente capitan Petrocchi (ma a partita già sospesa, all’apparenza), entrambi per proteste nei confronti del direttore di gara. Con il passare dei minuti la tensione in campo è aumentata ulteriormente, tra proteste, spintoni e momenti di forte nervosismo anche nei pressi delle panchine, mentre dirigenti e giocatori tentavano di riportare la calma. L’arbitro ha dunque deciso di sospendere definitivamente la partita. Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia locale per riportare la situazione sotto controllo. Il direttore di gara è stato quindi accompagnato negli spogliatoi e successivamente scortato all’esterno dell’impianto sportivo.

18052026