Saronnese

ORIGGIO – Ultime ore di attesa prima del confronto pubblico tra i candidati sindaco che aprirà l’ultima settimana di campagna elettorale in vista del voto di domenica 24 maggio. Stasera, lunedì 18 maggio, alle 20.45 la Sala dei Sindaci di via Manzoni ospiterà “Origgio sul palco”, l’iniziativa promossa da Confcommercio Saronno e ilSaronno che metterà a confronto Mario Ceriani, Evasio Regnicoli e Francesco Venturini.

L’ingresso sarà libero e aperto a tutti i cittadini interessati a conoscere programmi, idee e proposte dei tre candidati.

A moderare l’incontro sarà Sara Giudici, direttrice de ilSaronno. Il format prevede nove domande con tempi di risposta prestabiliti, da uno a cinque minuti, per garantire un confronto diretto e concreto sui temi amministrativi e sulla vita quotidiana del paese.

Al centro del dibattito ci saranno questioni legate ai servizi, al commercio, agli eventi, alla qualità della vita e alle prospettive future della comunità origgese.

“Origgio sul palco vuole essere un’occasione concreta per permettere ai cittadini di conoscere meglio i candidati sindaco, ma soprattutto per ascoltare idee, proposte e contenuti sui temi più importanti per la comunità. Crediamo che il confronto diretto sia uno strumento fondamentale per aiutare gli origgesi ad arrivare al voto con maggiore consapevolezza” spiega Sara Giudici.

Sull’importanza del confronto interviene anche Alessandro Ciceri, fiduciario Confcommercio per Origgio: “I commercianti e le attività del territorio rappresentano un elemento fondamentale non solo dal punto di vista economico, ma anche come presidio di sicurezza, socialità e vivacità urbana. Da questa consapevolezza nasce il confronto tra i candidati sindaci, promosso per approfondire programmi e visioni per il futuro del paese”.

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