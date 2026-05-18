SOLARO – “Spero di tornare presto dai lavoratori Electrolux”. Con queste parole Elly Schlein è tornata sulla vicenda dello stabilimento Electrolux, confermando la volontà di essere presente accanto ai dipendenti e ricordando il proprio impegno già durante le vertenze degli anni scorsi.

La segretaria del Partito Democratico ha parlato della crisi industriale durante un intervista con Fabio Fazio a “Che tempo che fa”, citando proprio il caso Electrolux come una delle situazioni simbolo della difficoltà del manifatturiero italiano. “Sono stata anche io tempo fa alla Electrolux, spero di tornarci presto da quei lavoratori. È una vertenza vecchia, l’ho seguita per tanto tempo” ha spiegato, ricordando come già nel 2014 ci fossero timori legati a licenziamenti e delocalizzazioni.

Schlein ha poi ricordato la mobilitazione dei lavoratori: “Hanno fatto sei mesi di lotta in presidio e sono riusciti allora a fermarli. Noi saremo al loro fianco, non possiamo lasciarli soli”.

Nel suo intervento la leader dem ha chiesto un coinvolgimento diretto del Governo e della presidente del Consiglio Giorgia Meloni sulle crisi industriali aperte in Italia. Secondo Schlein non basta il tavolo convocato dal ministro Adolfo Urso, ma serve “una presa di responsabilità da Palazzo Chigi”.

La segretaria Pd ha infine collegato il caso Electrolux al tema del costo dell’energia e della tutela del lavoro industriale italiano, sostenendo la necessità di investimenti europei e di interventi sulle bollette energetiche per sostenere le imprese e difendere i posti di lavoro.