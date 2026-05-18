I più letti di ieri: vetrina infranta per fermare un ladro, nuova sede Ferrari Club e torneo interforze
18 Maggio 2026
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SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, domenica 17 maggio, spazio alla cronaca con un episodio finito con una vetrina infranta nel centro di Saronno, ma anche a eventi, sicurezza stradale e iniziative dedicate ai giovani. Non sono mancati appuntamenti sportivi e progetti culturali legati al territorio.
A Saronno un uomo ha lanciato un sasso nel tentativo di fermare un ladro in fuga, ma il gesto ha finito per mandare in frantumi la vetrina di un’attività commerciale del centro. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per ricostruire l’accaduto.
Saronno, lancia un sasso per fermare un ladro ma… sfonda una vetrina
È stata inaugurata la nuova sede del Ferrari Club di Saronno, alla presenza della sindaca Ilaria Pagani e del pilota Laurence Balestrini. L’evento ha richiamato appassionati e curiosi per un momento di festa dedicato al mondo dei motori.
Saronno, inaugurata la nuova sede del Ferrari Club con la sindaca Pagani e il pilota Laurence Balestrini
Nuove regole e maggiore attenzione alla sicurezza per i monopattini elettrici: la polizia locale e lo Ial hanno organizzato un incontro con gli studenti per spiegare comportamenti corretti e novità normative, puntando sulla prevenzione.
Nuove regole per i monopattini: a Saronno polizia locale e Ial giocano d’anticipo con incontro con le scuole
Sport, inclusione e collaborazione al centro del primo torneo Interforze Varese, andato in scena a Saronno. L’iniziativa ha unito diverse realtà del territorio attraverso il calcio e momenti di condivisione.
Calcio, solidarietà e spirito di squadra: a Saronno debutta il torneo interforze Varese
La chiesa di San Francesco si trasforma in un laboratorio a cielo aperto per gli studenti del Politecnico, impegnati tra restauri, studio degli affreschi e nuove tecnologie applicate alla valorizzazione del patrimonio storico.
San Francesco diventa laboratorio del Politecnico: studenti tra restauri, affreschi e tecnologie innovative
Momenti di paura nel Parco Pineta a Tradate, dove un ciclista è stato morso da un cane durante un’uscita. L’episodio ha richiesto l’intervento dei soccorsi per le cure del caso.
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