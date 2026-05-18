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SARONNO – Un viaggio tra memoria e territorio, con racconti che riportano alla luce episodi poco noti, figure dimenticate e dettagli curiosi della storia locale. Nasce su ilSaronno una nuova rubrica firmata da Sergio Beato, appassionato studioso e divulgatore, da anni impegnato nella ricerca storico-artistica legata al territorio.

L’obiettivo è semplice e concreto: rendere accessibili a tutti storie spesso rimaste fuori dai libri, ma ancora vive nei luoghi e nelle tradizioni. Dalle vicende di personaggi locali agli aneddoti legati a chiese, corti, ville e angoli meno conosciuti, ogni appuntamento offrirà uno sguardo originale sul passato.

La rubrica avrà cadenza quindicinale e uscirà di giovedì, con contenuti pensati per incuriosire e informare, mantenendo un linguaggio chiaro e diretto.

“Quando ho proposto questa collaborazione a Sergio Beato durante una piacevole chiacchierata – racconta la direttrice Sara Giudici – sono emersi così tanti aneddoti, fatti e storie che non vedo l’ora non solo dell’avvio della rubrica, ma anche di impaginarla. Sarà un modo per scoprire in anteprima quale nuovo angolo del territorio, quale storia o quale segreto, rimasto tra le pagine della Storia, verrà riportato alla luce. Credo che la mia curiosità personale racconti un po’ il clima da countdown e di grande curiosità che in redazione circonda l’avvio della rubrica”.

“E’ sicuramente un’interessante opportunità – continua Sergio Beato – per poter condividere storie, curiosità e personaggi del nostro territorio”

Un modo per riscoprire il territorio con occhi diversi, valorizzando identità e radici attraverso racconti documentati. Un appuntamento fisso per chi vuole conoscere meglio il Saronnese, le Groane, la Bassa comasca e il Tradatese.

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