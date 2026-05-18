Cronaca

LIMBIATE – Incidente stradale questa mattina alle 6.20 a Limbiate lungo corso Milano, la Comasina, nei pressi del ponte sul Villoresi. Per cause ancora in fase di accertamento, due veicoli si sono scontrati provocando il ferimento di quattro persone. Sul posto sono intervenute due ambulanze, una della Croce Viola di Cesate e una della Croce rossa di Cusano, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri.

I coinvolti sono tre uomini e una donna, di età compresa fra i 23 e i 30 anni. Dopo le prime cure ricevute sul posto, i feriti sono stati classificati in codice verde. L’incidente ha avuto ripercussioni anche sulla viabilità della zona, con rallentamenti dovuti alla presenza dei mezzi incidentati e dei soccorritori impegnati nelle operazioni di assistenza e messa in sicurezza.

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(foto archivio)

18052026