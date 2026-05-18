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SARONNO – Lunedì 18 maggio, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite, ma con un progressivo aumento della nuvolosità fino a cieli coperti in serata, quando sono attese piogge e rovesci anche temporaleschi. Previsti circa 6 millimetri di pioggia nel corso delle prossime ore.

Le temperature a Saronno saranno comprese tra 9°C e 20°C, con clima piuttosto mite durante le ore centrali della giornata. I venti soffieranno deboli da Ovest-Sudovest al mattino, mentre nel pomeriggio tenderanno a rinforzare moderatamente dai quadranti Sud-Sudovest. Al momento non sono presenti allerte meteo per la zona.

Nel corso della giornata il tempo tenderà quindi a peggiorare gradualmente, soprattutto dalla tarda serata, quando saranno possibili rovesci più intensi accompagnati da locali temporali. La fase più instabile interesserà gran parte della Lombardia occidentale, in un contesto dominato da correnti umide atlantiche.

Secondo le previsioni di 3B meteo, anche sul resto della Lombardia si assisterà a un aumento della nuvolosità. Sulle basse pianure occidentali e sulle Orobie sono previste piogge più diffuse e temporali serali, mentre sulle pedemontane e sulle alte pianure il peggioramento arriverà soprattutto tra tardo pomeriggio e sera. Sulle Alpi Retiche attesi rovesci e temporali dal pomeriggio.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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