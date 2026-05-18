Calcio

SARONNO – Nel weekend al centro sportivo Matteotto di via Sampietro un ospite d’eccezione per il Fbc Saronno: a fare visita al direttore generale Marco Proserpio ed allo staff biancoceleste niente meno che Esteban “Cuchu” Cambiasso, accolto al motto di “Num 1 Cuchu Cambiasso”, ovvero “Numero 1 Cuchu Cambiasso”. Il campione ha incontrato anche i giovani del vivaio saronnese, nel fine settimana impegnati nel torneo categoria 2012.

“Cuchu” è il soprannome di Esteban Cambiasso, ex centrocampista argentino molto noto soprattutto per la sua militanza nell’Inter e nella Nazionale argentina. La frase è tipicamente un coro o un messaggio da tifoso: “Cambiasso numero uno”.

Nella stagione appena conclusasi il Fbc Saronno ha raggiunto il migliori risultato da più di vent’anni a questa parte, centrando la finalissima playoff di Eccellenza, poi persa con la Solbiatese.

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(foto: Cambiasso con Marco Proserpio, direttore generale del Fbc Saronno)

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