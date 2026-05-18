Primo piano

SARONNO – Primo weekend con il “targhino” obbligatorio per i monopattini elettrici e in città arrivano subito i controlli della polizia locale. Domenica 17 maggio gli agenti hanno organizzato un servizio straordinario dedicato alla micromobilità elettrica, concentrando le verifiche soprattutto tra il centro storico e la zona della retrostazione, aree dove l’utilizzo dei monopattini è particolarmente frequente.

L’attività rientra nel “progetto sicurezza” e nasce dalla necessità di verificare il rispetto delle nuove norme entrate in vigore proprio domenica, con l’obbligo del contrassegno identificativo per i monopattini elettrici. Un cambiamento che punta ad aumentare controlli e sicurezza su mezzi sempre più utilizzati per gli spostamenti quotidiani ma spesso al centro di polemiche per comportamenti pericolosi o irregolari.

Nel corso del pomeriggio la polizia locale ha controllato 25 veicoli. Al termine delle verifiche sono state contestate sei violazioni al Codice della strada. Tutte le persone fermate erano maggiorenni, tra giovani e adulti che utilizzano abitualmente i monopattini per muoversi in città.

Nell’ambito del controllo gli agenti hanno realizzato anche il sequestro amministrativo di un furgone per assenza della copertura assicurativa obbligatoria.

Quella di domenica non è però la prima iniziativa dedicata ai nuovi obblighi sui monopattini. Nelle scorse settimane, come raccontato da ilSaronno, la polizia locale aveva già portato il tema nelle aule dello Ial con incontri informativi rivolti agli studenti. Gli agenti avevano spiegato le nuove regole, i comportamenti corretti da tenere in strada e le responsabilità legate all’utilizzo dei mezzi elettrici.

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