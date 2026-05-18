Città

SARONNO – Centinaia di giovani attraverseranno la città con striscioni, musica e messaggi contro la criminalità organizzata. Torna venerdì 22 maggio la tradizionale “Marcia della legalità”, promossa dagli studenti del Presidio Rita Atria in collaborazione con il Comune di Saronno.

Il ritrovo è previsto al piazzale del Santuario da dove, alle 10.30, partirà il corteo che attraverserà il centro cittadino per raggiungere piazza Libertà intorno alle 11.15. Un momento simbolico ma anche concreto, pensato per coinvolgere gli studenti e sensibilizzare sul tema della legalità e del contrasto a ogni forma di mafia e criminalità organizzata.

Al termine della marcia spazio anche alla musica con l’esibizione delle band formate dagli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Saronno. Sul palco saliranno Statick, Mad, Stramonia e Spazi Liberi.

L’iniziativa appresenta ormai un appuntamento fisso del calendario cittadino dedicato all’impegno civile e alla partecipazione giovanile. In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a settembre.

(foto una passata edizione)

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