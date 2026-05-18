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TRADATE – Giornata di festa e grande partecipazione domenica ad Abbiate Guazzone, dove tanti bambini e bambine hanno celebrato la Prima Comunione nell’ambito delle iniziative della Comunità Pastorale Santo Crocifisso.

La comunità pastorale ha condiviso sui social un messaggio dedicato ai piccoli protagonisti della giornata, sottolineando il clima di gioia e partecipazione che ha accompagnato la celebrazione religiosa. “Occhi pieni di meraviglia e cuori in festa” è stata l’espressione scelta per descrivere il momento vissuto dai bambini durante la loro Prima Comunione, una delle tappe più importanti del percorso cristiano.

Nel messaggio pubblicato online sono arrivati anche gli auguri a tutti i ragazzi coinvolti: “Che la gioia e la spensieratezza di questa bellissima giornata di festa vi accompagnino in ogni passo del vostro cammino”. La comunità ha inoltre voluto ringraziare famiglie, volontari e tutte le persone che hanno contribuito all’organizzazione della giornata e alla buona riuscita della celebrazione con il proprio servizio e la propria presenza.

18052026