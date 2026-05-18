Tutto lo sport: i verdetti del calcio locale. Basket, Robur battuta a Bergamo. Al Saronno il derby del softball. Volley, Caronno ko
18 Maggio 2026
SARONNO – Weekend importante, quello appena trascorso per lo sport locale. Nel calcio, in Eccellenza domenica i verdetti dei playout con le retrocessioni di Mariano e Vigevano. In Prima categoria perde e va giù la Gerenzanese; in Seconda categoria sconfitta in finale playoff per il Dal Pozzo mentre la Pro Juventute di Uboldi si salva vincendo i playout; salvezza ai playout anche per il Misinto. Nella finale playoff di Seconda categoria varesina, netta affermazione del Cistellum.
Calcio Eccellenza: Vis Nova Giussano e Sedriano salve. Giù Mariano e Vigevano
Calcio 2′ cat: Cistellum domina la Jeraghese e vola alla fase regionale playoff
Calcio locale, i verdetti: finito il sogno del Dal Pozzo. Pro Juventute e Misinto salve. Gerenzanese ko
Nel basket, playout di serie B Interregionale, sconfitta in gara 1 per la Robur Saronno sabato sera in trasferta a Bergamo contro l’Orobica.
Basket serie B, Robur Saronno ko in gara 1 contro Orobica Bergamo
Nel volley, playoff di serie B, Rossella Caronno battuta nel match di andata in trasferta a Cremona, sabato.
Volley Serie B maschile: Rossella Caronno ko a Cremona nella gara d’andata dei playoff
Nel softball serie A1, vittoria del Mkf Saronno in trasferta nel derby contro la Rheavendors Caronno.
Softball A1, doppio colpo Mkf Saronno nel derby con Caronno. Bollate resta imbattuta
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(foto Fb: saluto del Dal Pozzo ai tifosi)
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