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SARONNO – Sarà devoluto in beneficenza il rimborso da 1,62 milioni di sterline disposto dal tribunale del lavoro londinese nella vicenda che vede coinvolto il finanziere saronnese Davide Leone. A renderlo noto è stato lo stesso fondo Davide Leone & Partners dopo he la vicenda e la sentenza è stata rilanciata dall’agenzia Bloomberg e ripresa dall’Ansa.

Secondo quanto riportato dalle due agenzie di stampa, il tribunale avrebbe giudicato “pretestuose e prive di fondamento” le accuse di discriminazione e molestie mosse da un ex dipendente, anche lui originario di Saronno, nei confronti di Davide Leone e del suo fondo. A carico dell’accusatore è così arrivata la condanna al pagamento delle spese legali per una cifra definita record nel Regno Unito: “1,62 milioni di sterline a titolo di rimborso delle spese legali, una cifra pari a quasi quattro volte il precedente record britannico di 432 mila sterline”.

La decisione arriva dopo che il tribunale del lavoro aveva già respinto tutte le accuse rivolte al finanziere originario di Saronno dal suo ex braccio destro. I rapporti tra i due si erano deteriorati nel 2021, fino alle accuse all’ex datore di lavoro di molestie, antisemitismo, discriminazione e bullismo. Al centro della vicenda anche una lunga serie di registrazioni e audio finite all’attenzione del tribunale. A seguire la vicenda il giudice del lavoro Richard Nicolle.

“Accogliamo con favore la decisione del Tribunale del lavoro. Con questa sentenza, una menzogna ripetuta mille volte non diventa la verità”, ha dichiarato Davide Leone & Partners in una nota rilanciata dall’Ansa e dal Telegraf. Lo stesso fondo ha inoltre confermato che l’intero importo ottenuto con la condanna sarà devoluto in beneficenza.

19052026