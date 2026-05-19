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SARONNO – Vittoria sul campo e tanti complimenti fuori dal diamante per gli Cisv Hurricane Saronno, impegnati nei giorni scorsi a Messina nell’ultima giornata del campionato Aibxc di baseball ciechi.

La formazione saronnese si è imposta con il punteggio di 16-5 contro la squadra messinese, ma al termine della trasferta il vicepresidente del Saronno Softball e Baseball, Gianni Campi, ha voluto soprattutto sottolineare la grande accoglienza ricevuta in Sicilia. Campi, che è anche giocatore vedente degli Hurricane, ha raccontato come la squadra sia stata accolta direttamente al porto di Messina dai padroni di casa. Una volta arrivati allo stadio Primo Nebiolo, i giocatori hanno trovato pranzo e acqua già preparati nel dugout.

La giornata si è poi conclusa con un momento conviviale dopo la partita, con una cena a base di pasta, arancini, dolci tipici locali e spumante. “La proverbiale ospitalità siciliana è andata ben oltre le aspettative” ha commentato Campi, ringraziando pubblicamente la società messinese per l’accoglienza ricevuta durante la trasferta.

19052026