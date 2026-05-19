Calcio

LAZZATE – Novità ai vertici dell’Ardor Lazzate, formazione impegnata nel campionato di Eccellenza. La società gialloblù ha infatti annunciato la nomina di Gianluca Marini come nuovo vicepresidente del club. Marini era già vicino alla realtà lazzatese in qualità di main sponsor attraverso l’azienda Az Pneumatica, di cui è socio e amministratore. Con il nuovo incarico il suo coinvolgimento nella vita societaria diventa ora ancora più diretto.

Nel comunicato diffuso dal club, l’Ardor sottolinea come la sua esperienza e il suo impegno rappresentino un importante valore aggiunto per il consolidamento e la crescita della società. Figura conosciuta anche nell’ambiente sportivo saronnese, Marini per diverse stagioni è stato sponsor della Robur Saronno nel basket.

La società lazzatese ha rivolto al neo vicepresidente un messaggio di augurio per il nuovo incarico, esprimendo fiducia nel contributo che potrà portare al raggiungimento degli obiettivi futuri del club.

L’Ardor, piazzandosi a metà classifica, nella stagione appena conclusa si è confermata nel campionato di calcio di Eccellenza.

19052026