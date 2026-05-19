Calcio

GERENZANO – Continua la straordinaria stagione degli Under 15 della Gerenzanese calcio, protagonisti di un nuovo importante traguardo dopo la recente vittoria del campionato provinciale. La formazione di classe 2011 ha infatti conquistato ufficialmente l’accesso al campionato regionale 2026/27 grazie al netto successo per 5-0 ottenuto sul campo dell’Inverigo.

Un risultato che conferma il grande percorso compiuto dalla squadra nel corso della stagione e che permette ai giovani biancazzurri di completare una vera e propria scalata culminata con la promozione a livello regionale. La società ha celebrato il traguardo attraverso un messaggio pubblicato sui social, complimentandosi con giocatori e staff per il lavoro svolto e per una stagione definita “incredibile”.

I festeggiamenti proseguiranno anche nel prossimo fine settimana: domenica alle 10.30 è infatti in programma la sfida casalinga contro il Cavallasca, occasione nella quale la società invita tifosi e sostenitori a partecipare per applaudire i giovani campioni.

(foto di gruppo per gli under 15 della Gerenzanese)

19052026