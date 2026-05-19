Calcio

CESATE – La finale playoff del campionato di Promozione tra Sc United e Universal Solaro, sospesa sabato scorso al 20’ della ripresa sul punteggio di 4-2 per gli ospiti solaresi, non verrà ripresa. Lo ha comunicato il giudice sportivo, precisando che la società di casa, lo United, pur avendo preannunciato reclamo – per “errore tecnico” dell’arbitro – al termine della gara disputata al centro sportivo di via Dante a Cesate, non ha poi depositato il ricorso formale e le relative controdeduzioni nei termini previsti dal regolamento.

La partita era stata interrotta dall’arbitro Nazario Malizia di Varese dopo una fase di tensione caratterizzata da proteste ed espulsioni nelle fila dello Sc United. Nel comunicato ufficiale viene inoltre specificato che le decisioni disciplinari definitive relative a quanto accaduto in campo saranno rese note con il prossimo comunicato ufficiale.

“In attesa degli opportuni chiarimenti da parte dell’arbitro, si comunica che le determinazioni relative alla gara Sc United-Universal Solaro Asd verranno rese pubbliche nel Comunicato ufficiale numero 116” si legge nella nota del giudice sportivo. Il comunicato dovrebbe essere disponibile nella giornata odierna.

20052026