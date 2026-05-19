Calcio

CESATE – Non sono tardate ad arrivare le conseguenze di quanto successo nella sfida playoff di sabato scorso tra Sc United ed Universal Solaro, interrotta al minuto quindici della ripresa e poi sospesa definitivamente. Il giudice sportivo ha inflitto 600 euro di multa all’Sc United, a cui si uniscono le vere e proprie stangate nei confronti di giocatori e dirigenti.

Sono infatti otto le giornate di squalifica comminate a mister Massimiliano Villa, mentre il centrocampista Marco Confalonieri resterà fuori dal rettangolo verde per 10 giornate. Non sono stati risparmiati neanche Jordan Pedrocchi, che termina la sua carriera con una squalifica di 6 giornate, oltre a Federico Gebbia, Andrea Carnelli e Rocco Romano. Di seguito le squalifiche complete ed il comunicato del giudice sportivo.

Le squalifiche

Euro 600,00 S.C. UNITED A.S.D.

Per il comportamento dei propri sostenitori, i quali lanciavano fumogeni all’interno del terreno di gioco ed approfittando dell’apertura dei cancelli durante l’aggressione ponevano in essere condotte gravemente minacciose e ingiuriose nei confronti del direttore di gara.

8 GIORNATE VILLA MASSIMILIANO (ALLENATORE) Per condotta gravemente irriguardosa nei confronti dell’arbitro, della terna arbitrale e degli avversari. Inoltre, al termine della gara teneva un comportamento irriguardoso e minaccioso nei confronti del commissario di campo.

10 GIORNATE CONFALONIERI MARCO Per condotta violenta nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, colpito con un pugno al volto, causandogli lesioni fisiche. Inoltre, teneva un comportamento irriguardoso nei confronti del commissario di campo.

6 GIORNATE PEDROCCHI JORDAN Per avere, al termine della gara e successivamente al triplice fischio finale, nel corso dei disordini, tenuto una condotta gravemente offensiva, irriguardosa e minacciosa nei confronti dei calciatori avversari e della terna arbitrale; in particolare tentava di aggredire un calciatore avversario, venendo trattenuto dai propri compagni di squadra, e rincorreva per diversi tratti di campo il direttore di gara con atteggiamento intimidatorio, proferendo reiterate minacce e dichiarando altresì l’intenzione di ritirare la squadra al fine di arrecare danno all’arbitro, lasciando intendere la volontà di porre in essere ulteriori condotte aggressive.

2 GIORNATE GEBBIA FEDERICO Posizionato in panchina teneva condotta irriguardosa nei confronti del commissario di campo.

1 GIORNATA CARNELLI ANDREA, ROMANO ROCCO.

Il comunicato del giudice sportivo

Dal rapporto di gara e dai relativi supplementi fatti pervenire dall’arbitro, sia quale allegato al rapporto ufficiale che con mail del 18.05.2026, si apprende che la gara SC UNITED – UNIVERSAL SOLARO A.S.D. del 16.5.2026, valevole quale Finale Play Off (2º turno) veniva definitivamente sospesa al 20º minuto del secondo tempo per gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica.

Invero al 17º minuto del secondo tempo il calciatore n. 10 CARNELLI Andrea (SC UNITED) veniva espulso per grave fallo di gioco e successivamente al provvedimento disciplinare, lo stesso unitamente ad altri propri compagni di squadra assumeva un atteggiamento gravemente minaccioso nei confronti dei calciatori avversari e della terna arbitrale: in particolare, precisava l’arbitro, “i soggetti coinvolti, in numero di circa 15, risultavano essere tutti tesserati della società SC United, i quali assumevano un comportamento violento, minaccioso ed

intimidatorio nei confronti sia dei calciatori avversarsi e dei direttori di gara.

Tale condotta, che si è protratta per diversi minuti, determinava una situazione di grave e concreto pericolo per l’incolumità dei partecipanti, compromettendo in modo irreversibile le condizioni di ordine e sicurezza all’interno del terreno di gioco”.

Pur sviluppandosi formalmente come rissa, l’episodio presentava i connotati di una aggressione collettiva riconducibile in via esclusiva ai tesserati della società SC United, circostanza che ha inciso in maniera determinante sulla decisione di sospendere definitivamente la gara”.

L’aggressione, già di per sé lesiva dell’ordine pubblico, risultava ulteriormente aggravata dall’ingresso, non autorizzato, all’interno del recinto di gioco e delle aree adiacenti agli spogliatoi, di soggetti riconducibili alla Società SC UNITED, i quali, approfittando dell’apertura dei cancelli, ponevano in essere condotte gravemente minacciose e ingiuriose nei confronti del direttore di gara, attingendolo altresì con sputi, anche alla presenza delle Forze dell’Ordine intervenute.

Il commissario di campo, presente sugli spalti, confermava le circostanze relative all’ingresso di persone non autorizzate e che, nonostante i ripetuti tentativi di riportare la calma, permaneva una situazione di assoluta criticità e pericolo per l’incolumità dei presenti e che i calciatori della Società SC UNITED continuavano a tenere comportamenti provocatori e intimidatori, contribuendo al perdurare dello stato di tensione, l’arbitro, ritenuto che venissero meno le condizioni minime di sicurezza per la prosecuzione della gara, ha disposto la conseguente legittima sospensione definitiva dell’incontro.

Questo giudice acquisisce il referto del commissario di campo il quale – parimenti al referto arbitrale e ai relativi supplementi – ai sensi dell’art. 61, comma 1 C.G.S., fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Per Tali Motivi, Visti gli artt. 4, 10, comma 1 e 65 del C.G.S. Il Giudice Sportivo Territoriale,

DELIBERA

di comminare alle Società SC UNITED la sanzione della perdita della gara per 0-3;

si dà atto che gli altri provvedimenti disciplinari sono riportati nelle apposite sezioni del presente

Comunicato Ufficiale;

di trasmettere gli atti alla procura federale per gli ulteriori accertamenti e in particolare per l’identificazione

di tutti gli ulteriori eventuali tesserati coinvolti.

19052026