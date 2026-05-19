Varesotto

CASTRONNO – Un furgone rubato utilizzato come ariete per sfondare la vetrina e rubare biciclette. È accaduto all’alba di lunedì 18 maggio, al negozio “A Ruota Libera” di via Lombardia a Castronno. Secondo una prima ricostruzione, i malviventi avrebbero agito seguendo un piano preciso: dopo essersi impossessati di un furgone, lo hanno lanciato contro l’ingresso dell’attività commerciale, distruggendo la vetrata principale.

Nonostante l’immediata attivazione dell’allarme, la banda è riuscita a entrare rapidamente nel negozio e a caricare sul mezzo alcune biciclette, per poi allontanarsi prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma per i rilievi e gli accertamenti del caso. Delle indagini si stanno occupando i carabinieri della Compagnia di Saronno, competenti per territorio. Ancora da quantificare con precisione sia il valore delle biciclette rubate sia i danni provocati alla struttura durante la spaccata.

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(foto archivio)

19052026