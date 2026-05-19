Comasina

CESANO MADERNO – Riapertura della sede cittadina di Forza Italia a Cesano Maderno dopo i due atti vandalici subiti nei giorni scorsi. A comunicarlo è stato lo stesso coordinamento locale del partito attraverso un messaggio diffuso sui social, nel quale viene sottolineata la volontà di “continuare ad esserci” nonostante quanto accaduto.

Secondo quanto riferito, durante il secondo episodio vandalico ignoti avevano utilizzato schiuma epossidica sulle saracinesche della sede nel tentativo di impedirne l’apertura. Il partito ha ringraziato pubblicamente i cittadini che hanno collaborato alla pulizia e alla sistemazione dei locali, aiutando a rimuovere il materiale rimasto attaccato alle serrande e permettendo così la regolare riapertura della sede.

La mattinata si è svolta in un clima definito dagli organizzatori di partecipazione e condivisione, con momenti di incontro aperti ai cittadini accompagnati da caffè e torta. Nel messaggio diffuso online, Forza Italia Cesano Maderno ha infine ringraziato tutte le persone che hanno espresso sostegno e vicinanza dopo gli episodi vandalici avvenuti nei giorni scorsi.

(foto di gruppo dei volontari e militanti di Forza Italia dopo le pulizie)

19052026