Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Sono iniziati i lavori di riqualificazione del campo da basket all’interno del Centro Civico del Villaggio Brollo. Un intervento che unisce la necessità di una sistemazione del campo da gioco all’opportunità di farne una vera e propria “opera d’arte”. L’intervento di riqualificazione infatti, finanziato come opera compensativa di Terna per lavori sulle linee dell’alta tensione, prevede oltre la sostituzione dei tabelloni con i canestri, anche la pittura del campo. L’Amministrazione comunale ha affidato l’incarico a “NineInThePaint”, il progetto avviato nel 2020 dall’artista Francesca Cassani, lo scorso anno nominata tra le 30 donne under 30 più influenti d’Italia dalla rivista Forbes proprio per questa sua iniziativa di riqualificare con disegni e colori i campi di periferia.

Francesca Cassani, 29enne di Busto Arsizio, giocatrice di basket fino alla Serie B, nel 2020 in piena pandemia, ha iniziato a dipingere due serrande per un progetto contro la violenza sulle donne promosso da Libere Sinergie, attirando l’attenzione del Corriere della Sera e in seguito dell’associazione Slumsdunk. Proprio la collaborazione con Slumsdunk, associazione che promuove il basket nei paesi meno fortunati nel mondo, la porta a realizzare in Viale Stelvio a Milano, assieme ad un gruppo di volontari, il suo primo campo da basket riqualificato.

Da quel momento nasce NineInThePaint, che coinvolge un team di appassionati di basket e arte, tra cui le fedelissime Veronica, Federica e Giulia, che crea campi da gioco unici e colorati in tutto il nord Italia, tra cui l’iconico campo di Valmadrera, che rende omaggio a Kobe Bryant.

Oggi NineInThePaint è più di un semplice progetto artistico: è il legame che unisce l’arte e lo sport, creando aggregazione e inclusione e portando alla nascita di nuove passioni. Per questo è stato scelto per rilanciare il “campetto” del Villaggio Brollo, che vanta da anni una presenza fissa di giovani appassionati di pallacanestro che si sfidano nei pomeriggi e nei fine settimana.

“Abbiamo scelto di portare colore e arte nella pratica sportiva di strada, per rendere ancora più attrattivo uno spazio che è da sempre un punto di riferimento per la frazione – spiega il Consigliere delegato allo Sport, Daniele Agazzi – A breve potremo ammirare l’opera completata e restituire il campo ai ragazzi per nuove e coinvolgenti sfide”.

L’inaugurazione del campo è prevista per domenica 21 giugno, con una giornata dedicata al basket organizzata dalle associazioni ASD Giravolta e Fortitudo Basket.

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