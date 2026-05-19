Cronaca

SARONNO – Cresce la preoccupazione in città per una serie di episodi tra truffe e furti che negli ultimi giorni hanno colpito diverse persone, non soltanto anziani. Tra i casi più gravi, quello avvenuto in via Rossini dove alcuni malviventi, fingendosi appartenenti alle forze dell’ordine, sono riusciti a introdursi nelle abitazioni di due coppie di anziani portando via denaro e oggetti di valore. Secondo una prima ricostruzione, tre sconosciuti si sarebbero presentati sostenendo di dover effettuare verifiche in merito a presunti furti avvenuti recentemente nella zona. Uno di loro indossava anche una pettorina con il logo di un’azienda. Con questo stratagemma sarebbero riusciti a farsi indicare dove erano custoditi contanti e ricordi di famiglia, mentre uno distraeva i residenti e gli altri due agivano nelle stanze.

Il bottino sarebbe ingente: tra denaro contante, oggetti preziosi e persino posate d’argento, il valore complessivo sfiorerebbe i 13mila euro. A interrompere il furto sarebbe stata una nipote di una delle vittime, arrivata in visita proprio mentre i malviventi erano ancora nell’abitazione, costringendoli alla fuga.

La polizia locale ha avviato le indagini, anche attraverso l’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, per cercare di identificare i responsabili.

19052026