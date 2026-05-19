I più letti di ieri: retrostazione e furti sui treni, controlli ai monopattini e mamme in campo nel rugby
19 Maggio 2026
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SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, lunedì 18 maggio, grande attenzione per il ritrovamento di decine di trolley e bagagli abbandonati nell’area della retrostazione, ma anche per i controlli della polizia locale sui monopattini elettrici. Spazio inoltre al presidio davanti ai cancelli Electrolux, alle iniziative scolastiche e a un allenamento speciale promosso dal rugby cittadino.
Nell’area della retrostazione sono stati trovati numerosi trolley, zaini e borse rovistate, ritenuti collegati ai furti avvenuti sui treni del Malpensa Express. La zona continua a essere al centro delle segnalazioni per degrado e presenza di ladri.
Saronno, Retrostazione base dei ladri di bagagli del Malpensa Express: decine di trolley, zaini e borse rovistate
La polizia locale ha effettuato una serie di controlli sui monopattini tra il centro e la retrostazione. In totale sono stati verificati venticinque mezzi, con attenzione particolare al rispetto delle norme sulla circolazione e sulla sicurezza.
Saronno, controlli sui monopattini: polizia locale tra centro e Retrostazione. Venticinque mezzi controllati
Davanti ai cancelli Electrolux si sono ritrovati rappresentanti del Movimento 5 Stelle, sindacati e lavoratori per un momento di confronto sulla situazione dello stabilimento e sulle prospettive occupazionali del sito produttivo.
Electrolux, con Appendino e Pizzighini M5s davanti a Solaro con sindacati e lavoratori
Alla scuola Leonardo Da Vinci si è svolta una mattinata di condivisione organizzata dall’associazione genitori, tra colazione, incontri e momenti di socialità che hanno coinvolto famiglie, studenti e personale scolastico.
Alla scuola Leonardo Da Vinci una mattina di condivisione tra brioche e sorrisi con l’associazione Genitori
Al centro sportivo del rugby cittadino le mamme sono scese in campo per un allenamento speciale pensato per superare stereotipi e pregiudizi, in un clima di divertimento e partecipazione.
Saronno Rugby, le mamme scendono in campo: un allenamento speciale contro i pregiudizi
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