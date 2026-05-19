Calcio

COLOGNO MONZESE – Serata trionfale ieri per Andrea Benedetti – giocatore del Fbc Saronno – alla Kings league: con i suoi Alpak ha vinto il torneo.

Ma andiamo con ordine, partendo dalle semifinali sul “nerissimo” sintetico della Fonzies arena di Cologno Monzese, che ha ospitato in questi mesi l’intera manifestazione: gli Underdogs hanno battuto 6-4 i Ceasar mentre gli Alpak hanno superato gli Stallions, 11-6. Dunque alle 21 la finalissima, equilobratissima e combattuta. Benedetti ha anche segnato il gol del momentaneo 4-3 anche se poi i tempi regolamentari sono terminati 6-6 ed affermazione degli Alpak agli shot our (3-2).

La Kings League è un torneo dal format innovativo che unisce sport e intrattenimento, con partite veloci e regole particolari pensate anche per il pubblico social. Un evento che, tra arena e streaming, sta attirando un pubblico sempre più giovane e appassionato.

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(foto da Instagram: Benedetti con il trofeo)

19052026