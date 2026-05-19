Lazzate

LAZZATE – Cresce la raccolta differenziata a Lazzate dopo l’introduzione del nuovo cestello per i rifiuti. A renderlo noto è il sindaco Andrea Monti, che ha diffuso i primi dati relativi al mese di aprile. Secondo quanto comunicato dal primo cittadino, nonostante nella fase iniziale l’utilizzo del nuovo sistema fosse ancora facoltativo, i risultati registrati sono stati definiti “molto incoraggianti”.

Nel dettaglio, il mese di aprile si è chiuso con una percentuale di raccolta differenziata pari all’86,57%, facendo segnare un incremento del 10% rispetto ai dati precedenti. Parallelamente è diminuita in modo significativo anche la quantità di rifiuti indifferenziati prodotti sul territorio comunale: rispetto ad aprile 2025 sarebbero infatti stati registrati circa 33 mila chilogrammi in meno.

Nel suo messaggio il sindaco ha espresso soddisfazione per la risposta dei cittadini alla novità introdotta: “Sono contento di come i nostri concittadini abbiano risposto a questa novità. Dopo qualche perplessità iniziale, ora ci stiamo abituando a differenziare sempre di più”. Il primo cittadino ha quindi invitato la popolazione a proseguire su questa strada, sottolineando l’importanza della collaborazione dei cittadini per migliorare ulteriormente i risultati ambientali del paese.

19052026