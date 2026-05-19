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SARONNO – Martedì 19 maggio, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli in prevalenza poco nuvolosi, con qualche addensamento nel corso del pomeriggio ma senza rischio di precipitazioni. Le temperature resteranno miti, con valori compresi tra 10°C e 20°C, favorendo condizioni gradevoli per gran parte della giornata. I venti saranno deboli: al mattino provenienti da Nord-Nordovest, mentre nel pomeriggio tenderanno a disporsi da Sud. Non sono presenti allerte meteo sul territorio.

Il quadro meteorologico resta stabile grazie alla presenza di un campo di alta pressione che interessa tutta la Lombardia. A Saronno il tempo si manterrà generalmente asciutto e soleggiato, con solo temporanei annuvolamenti nelle ore centrali del giorno. Anche nelle aree vicine della pianura lombarda il contesto sarà simile, con cieli poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi. Qualche maggiore addensamento interesserà invece le zone alpine e prealpine, soprattutto tra Orobie e Prealpi orientali, dove nel pomeriggio potranno verificarsi deboli piogge isolate. In serata è previsto un generale rasserenamento su gran parte della regione.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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