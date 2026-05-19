Saronnese

ORIGGIO – Oltre 150 persone in sala per “Origgio sul palco”, il confronto pubblico organizzato da Confcommercio Saronno e ilSaronno nella Sala dei Sindaci. A una settimana dal voto, i tre candidati sindaco Mario Ceriani, Evalsio Regnicoli e Francesco Venturini si sono confrontati sui temi chiave per il futuro del paese: dall’area ex Novartis alla viabilità, dal commercio locale all’invecchiamento della popolazione, passando per ambiente, servizi, cultura e partecipazione. A moderare la serata la direttrice de ilSaronno Sara Giudici.

QUI LE CURIOSITA’ DELLA SERATA E LE FOTO DI ARMANDO IANNONE

La visione del futuro di Origgio

Francesco Venturini ha puntato sulla gestione partecipata della cosa pubblica e sulla necessità di affrontare il conflitto tra crescita economica e risorse naturali limitate. Mario Ceriani ha parlato di una visione “olistica”, con al centro la persona, integrando attività produttive, socialità e sostenibilità ambientale. Evasio Regnicoli ha invece richiamato i valori storici e la vocazione industriale del paese, sottolineando la necessità di tutelare il verde e lavorare in rete con i comuni vicini.

Il futuro dell’area ex Novartis

Ceriani ha spiegato di voler dialogare con la proprietà per evitare logistiche e favorire progetti come il co-housing intergenerazionale e il recupero di edifici storici. Regnicoli ha ricordato il lavoro svolto dall’amministrazione uscente per bloccare progetti logistici considerati troppo impattanti. Venturini ha ribadito che il pubblico deve mantenere il controllo dello sviluppo urbanistico, con l’obiettivo del “consumo di suolo zero” e della responsabilità del privato rispetto a traffico e inquinamento.

Gli angoli del cuore di Origgio

Evasio Regnicoli ha ricordato via Piantanida e i rintocchi della Torre dei Caduti, simboli della sua infanzia e della memoria del paese. Francesco Venturini ha scelto il Bosco del Conte, definendolo il suo “angolo di benessere” in tutte le stagioni. Mario Ceriani ha indicato invece la piazzetta davanti alla chiesa di San Giorgio e Villa Borletti, legata al recupero culturale e all’identità di Origgio. Commercio locale e Distretto del commercio

Venturini ha proposto una maggiore valorizzazione della Proloco e il ritorno del mercato nel centro del paese per renderlo più vivo. Ceriani ha definito il Did uno strumento importante per ottenere finanziamenti, organizzare eventi e promuovere il marketing territoriale. Regnicoli ha invece suggerito convenzioni tra commercianti e lavoratori delle aziende presenti sul territorio per incentivare gli acquisti di vicinato.

Invecchiamento della popolazione e servizi

Ceriani ha rilanciato l’idea del co-housing per anziani in strutture già esistenti come l’ex convitto. Regnicoli ha puntato sul potenziamento della medicina territoriale attraverso la Casa della Salute e la collaborazione con Casa San Giorgio. Venturini ha parlato invece di una “città a misura di bambino”, quindi automaticamente accessibile anche agli anziani e alle persone fragili.

I primi cento giorni di mandato

Regnicoli ha indicato l’apertura della nuova porta del Parco dei Mughetti e il completamento di alcuni lavori pubblici già avviati. Venturini ha detto di voler partire subito con i temi della trasparenza e della partecipazione. Ceriani ha promesso la manutenzione straordinaria degli spogliatoi della palestra comunale e la riduzione dell’indennità del sindaco del 25 per cento.

Viabilità e traffico

Francesco Venturini ha rilanciato la necessità di ridurre il traffico di attraversamento puntando su piste ciclabili, pedonalizzazioni e Ztl sperimentali: “Io non ho la bacchetta magica, però ci voglio provare”, ha detto spiegando la proposta di testare nuove soluzioni con la possibilità di tornare indietro se non efficaci. Tra le ipotesi anche la chiusura al traffico davanti alle scuole negli orari di ingresso e uscita degli studenti.

Mario Ceriani ha invece concentrato l’attenzione sulle opere viabilistiche e sulle criticità storiche del territorio: “Dobbiamo interessarci soprattutto della zona Broggio”, ha spiegato parlando di bretelle, varianti e della possibilità di introdurre una Ztl nelle aree più congestionate se tecnicamente realizzabile. Ha inoltre ricordato il piano urbano del traffico già adottato dal Comune.

Evasio Regnicoli ha rivendicato gli interventi già avviati dall’amministrazione uscente, dalla rotatoria del Broggio ai percorsi ciclopedonali verso i comuni vicini: “Se abbiamo gli strumenti per poter realizzare le vie e le strade, le possiamo fare”, ha detto sottolineando il ruolo dei partenariati pubblico-privati e dei finanziamenti sovracomunali per migliorare la viabilità.

Cultura, fiera e valorizzazione del territorio

Ceriani ha sottolineato il valore internazionale delle sculture presenti a Origgio e la necessità di investire anche sugli impianti sportivi. Regnicoli ha proposto un calendario culturale stabile chiamato “Origgio Viva” e il sostegno alla fiera e a Villa Borletti. Venturini ha allargato il tema parlando di turismo sostenibile, valorizzando cascine, chiese, aziende agricole e Parco dei Mughetti.

Perché votare proprio loro

Regnicoli ha insistito sul valore del lavoro di squadra e delle competenze amministrative. Venturini si è definito “una persona normale” chiedendo ai cittadini di fare “la scelta giusta” per il paese. Ceriani ha rivendicato esperienza e libertà da condizionamenti ideologici, sottolineando l’importanza di una squadra competente.

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Origgio sul palco: confronto tra i candidati sindaco: numeri, presenti e curiosità con le foto di Iannone

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